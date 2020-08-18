В горадминистрации обсудили меры обеспечения общественной безопасности 1 и 13 сентября

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В ходе мероприятия члены комиссии обсудили вопросы антитеррористической защищенности образовательных учреждений города, а также меры по обеспечению общественной безопасности в День знаний и в период проведения Единого дня голосования.Руководитель Департамента образования Елена Чернега доложила, что по результатам мониторинга, проведенного в августе текущего года специальной комиссией, практически все учреждения города готовы к началу учебного года.«Во всех организациях установлена и обслуживается кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация, совмещенная с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт в подразделение государственной противопожарной службы», - пояснила Елена Чернега.Также с сентября в образовательных учреждениях будет усилен пропускной режим. В настоящее время с работниками школ продолжают проводиться инструктажи по соблюдению пропускного и противопожарного режимов, отрабатывается порядок действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.Особое внимание Глава города поручила уделить приведению в нормативное состояние подъездных путей и пешеходных переходов, участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений.Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин отметил, что по всем организациям проведена проверка. В ближайшее время запланировано нанесение знака «Дети» около образовательных учреждений.В ходе заседания обсудили и вопрос безопасности в Единый день голосования. По информации Управления МВД России по г. Самаре, 13 сентября обеспечивать правопорядок будут около 1750 сотрудников отделов полиции и Управления МВД России по городу Самаре, а также сотрудники охранных организаций и ДНД. В целях обеспечения безопасности вход в помещения территориальных избирательных комиссий будет осуществляться через металлодетекторы. Особое внимание уделено и пожарной безопасности, передает пресс-служба горадминистрации.Фото из открытых источников