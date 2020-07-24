В епархии заявили, что схимонах Сергий должен покинуть Среднеуральский монастырь

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Ранее в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана Сергия. 15 июня игуменья Варвара высказала несогласие с поведением духовника обители схиигумена Сергия, что вызвало негодование последнего. В результате возникшего конфликта настоятельница вынуждена была покинуть обитель."Напоминаем, что лишенный священнического сана схимонах Сергий своевольно удерживает женский монастырь. Между тем законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), назначенная Священным синодом. В епархии неоднократно отмечали, что восстановление мирной жизни обители возможно лишь с возвращением игумении Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь", - сообщили в пресс-службе. В епархии подчеркнули, что не сомневаются в возвращении монастыря "в лоно матери церкви".В свою очередь представитель обители Всеволод Могучев сообщил ТАСС, что Сергий не планирует покидать монастырь и оставлять должность духовника Среднеуральского женского монастыря в связи с утверждением патриархом решения церковного суда Екатеринбургской епархии."Жизнь монастыря никак не изменилась, люди молятся, паломники приезжают. У отца Сергия позиция такая: у него есть сейчас более важные дела, чем комментировать какие-то решения и заявления, никакие планы не изменились. Он был и остается духовником Среднеуральского монастыря", - сказал Могучев.Церковный суд Екатеринбургской епархии 3 июля лишил схиигумена Сергия (Романова) сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. Он был отстранен от проповедей 27 апреля.Фото: Донат Сорокин/ТАСС