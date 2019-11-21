В доме ребенка МСЧ-63 ФСИН России состоялось праздничное мероприятие, посвященное осени

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К этому празднику дети осужденных женщин, содержащихся в ИК-15, вместе с родителями и педагогами подготовили выставку аппликаций из осенних листьев «Осень, осень, в гости просим!».На мероприятии девочки были ягодками. Они – в красивых разноцветных сарафанах и шапочках-ягодках. Мальчики – в костюмах осенних листочков. К ребятам в гости приходила Осень, Лисичка и Зайчик. Дети танцевали с листочками, играли на деревянных ложках, собирали фрукты и овощи в корзину Осени, пели песни и читали стихи.Оркестр металлофонов в исполнении малышей покорил всех зрителей. Царица Осень поблагодарила ребят за веселый праздник и подарила корзину сладостей. Закончилось празднование чаепитием, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области