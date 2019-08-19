В должниках СамРЭКа числятся две крупнейшие организации федерального уровня

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1. ФГУП "Почта России" с задолженностью 557 282 руб. (по поставке коммунальных услуг в г.о. Жигулевск, г.о. Новокуйбышевск, г. Нефтегорск, м.р. Кинельский, м.р. Безенчукский, м.р. Елховский, м.р. Пестравский);2. ОАО "РЖД" с задолженностью 389 729 руб. (по поставке коммунальных услуг в г.о. Жигулевск, г.о. Октябрьск, м.р. Безенчукский).Юристы СамРЭКа предложили неплательщикам в кратчайший срок погасить образовавшуюся задолженность, и напомнили, что ООО "СамРЭК-Эксплуатация" оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд Самарской области, передает пресс-служба «СамРЭК».***ООО «СамРЭК-Эксплуатация» образовано с целью решения социально-экономических проблем в Самарской области по надёжному и бесперебойному обеспечению теплом и горячей водой населения и предприятий Самарской области.