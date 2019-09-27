В день матча «Крылья Советов» - «Тамбов» до стадиона «Самара Арена» будет организовано движение трамвайного маршрута S5
27 сентября 2019 14:26
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Для удобства зрителей, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе: по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд или по ул. Арена-2018.
Движение по ул. Арена-2018 и 2-ая Стадионная, Проезд №2 будет открыто на всем их протяжении. Остановка и стоянка транспортных средств - запрещена.
К услугам болельщиков, имеющим специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка, заезд на которую будет осуществляться как со стороны Московского шоссе и далее по ул. Дальняя, так и со стороны ул. Арена-2018 и далее по ул. Дальняя. Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя будет закрыт на всем ее протяжении.
Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет закрыто движение с 12.00 до 18.00 28 сентября по ул. Первой Стадионной от Проезда № 9 до Проезда № 10, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 9, Проезду № 10, Проезду № 11, Проезду № 12,по ул. Дальней от Московского шоссе до ул. Арена 2018; с 13.00 до 19.00 по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.
Запрет остановки и стоянки транспортных средств с 6.00 до 18.00 будет действовать по ул. Дальней от Московского шоссе до ул. Арена 2018, по ул. Первой Стадионной, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 9, Проезду № 10, Проезду № 11, Проезду № 12; с 6.00 до 24.00 по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.
Для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»).
Трамваи по маршруту S5 начнут движение от остановки «ул. Тухачевского» в сторону стадиона «Самара-Арена» в 11:58 с интервалом 8-10 минут. Трамваи проследуют со всеми остановками.
Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 15:15. Во время проведения матча движение трамваев по маршруту S5 осуществляться не будет.
Трамвайные маршруты №11 и 12 в режиме до остановки «Стадион «Самара Арена» будут работать до 13:00, а позже и до окончания движения – до остановки «Барбошина поляна».
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:
- на автобусном маршруте №295 до остановки «Стадион «Самара Арена» / Агропарк»;
- на трамвайном маршруте №5, троллейбусных маршрутах №№8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№6, 21, 21м, 50, 89, 203, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном маршруте №50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.
По окончании матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 41, 45, 47, 51, 67. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-ой проезд в районе стоянки такси.
Работа трамвайного маршрута S5 возобновится в 17:00 (по окончании матча). Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамваи проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками, передает пресс-служба горадминистрации.
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