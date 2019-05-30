В день матча «Крылья Советов» - «Нижний Новгород» до стадиона «Самара Арена» будет организовано движение трамвайного маршрута S5

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Обращаем внимание, что будет закрыто движение по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018, Проезду № 7, Проезду № 8, Проезду № 10, Проезду № 12.Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд.Движение по ул. Арена 2018 будет открыто на всем ее протяжении от Волжского шоссе до ул. Демократическая. На стороне ул. Арена 2018, прилегающей к стадиону будет разрешена стоянка личного транспорта.Также для болельщиков будет работать и специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»).Маршрут S5 от ул. Тухачевского до стадиона начнет работу в 14:58 с интервалом 3-4 минуты; от Барбошиной поляны до стадиона в 16:32 с интервалом 2 минуты.Во время проведения матча движение трамваев по маршруту S5 осуществлять не будет.Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:- на автобусном маршруте № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее – пешком до стадиона или с пересадкой на автобусные маршруты 1, 45, 51, 67, 96, 205 до остановки «ул. Алма-Атинская», на автобусный маршрут 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;- на автобусном маршруте № 50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки «ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.По окончании матча дополнительно будут поданы автобусы. Посадка на автобусы №№ 1, 41, 45, 47, 51, 67 будет осуществляться с остановки «Алма-Атинская». Посадка на автобусы маршрута №50 будет осуществляться в районе Северной парковки.Посадка на трамваи маршрута S5 после окончания матча будет осуществляться с обеих площадок остановки «Самара Арена». Трамваи проследуют со всеми остановками по маршруту «Стадион «Самара Арена» – Ж.д. вокзал – ул. Тухачевского», передает пресс-служба горадминистрации.