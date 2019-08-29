В день матча «Крылья Советов» - «Динамо» будет усилена работа общественного транспорта
29 августа 2019 16:25
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Для удобства зрителей, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по Проезд №2, а также со стороны Волжского шоссе: по ул. 2-ая Стадионная, далее - по Проезд №2 или по ул. Арена-2018.
Движение по ул. Арена-2018 и 2-ая Стадионная, Проезд №2 будет открыто на всем их протяжении. Остановка и стоянка транспортных средств - запрещена.
К услугам болельщиков, имеющим специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка, заезд на которую будет осуществляться как со стороны Московского шоссе и далее по ул. Дальняя, так и со стороны ул. Арена-2018 и далее по ул. Дальняя. Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя будет закрыт на всем ее протяжении.
Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 18.00 до 24.00 30 августа будет закрыто движение по ул. 1—я Стадионная от Проезда № 9 до Проезда №10, Проезду № 7, Проезду №8, Проезду №9, Проезду №10, Проезду №11, Проезду №12. Также на вышеуказанных улицах с 6:00 до 24:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
Для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»).
Трамваи по маршруту S5 начнут движение от остановки «ул. Тухачевского» в сторону стадиона «Самара-Арена» в 17:58 с интервалом 8-10 минут. Трамваи проследуют со всеми остановками.
Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 21:15. Во время проведения матча движение трамваев по маршруту S5 осуществляться не будет.
Трамвайный маршрут №7 в режиме до остановки «Стадион «Самара Арена» будут работать до 17:00, а позже и до окончания движения – до остановки «Барбошина поляна».
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:
- на автобусном маршруте №295 до остановки «Стадион «Самара Арена» / Агропарк»;
- на трамвайном маршруте №5, троллейбусных маршрутах №№8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№6, 21, 21м, 50, 89, 203, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном маршруте №50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.
По окончании матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№1, 41, 51, 45, 67. Дополнительные автобусы маршрута №50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-ой проезд в районе стоянки такси.
Работа трамвайного маршрута S5 возобновится в 22:45 (по окончании матча). Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамваи проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками. Время работы трамвайных маршрутов №7, 24, 25 будет продлено с учетом времени окончания матча, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Социум
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29 августа 2019 17:34
1 сентября в 17.00 на площадке перед центральным входом в Самарскую областную универсальную научную библиотеку. Социум
90
Здравоохранение
29 августа 2019 17:54
Реализуется проект по дистанционной передаче ЭКГ от районных больниц и бригад скорой помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер. Здравоохранение
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29 августа 2019 12:12
Наш город на 11 месте по данным опроса. Здравоохранение
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29 августа 2019 09:17
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Здравоохранение
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