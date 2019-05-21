В день финального матча ОЛИМП Кубок России по футболу будет организовано движение трамвайного маршрута S5
21 мая 2019 16:40
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения 22 мая с 15:00 до 23:00 будет временно ограничено движение транспортных средств и введен временный запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Ознакомиться со схемами можно по ссылке.
Для болельщиков будет работать и специальный трамвайный маршрут S5 от ул. Тухачевского (через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»), и от Барбошиной поляны (через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»).
Маршрут S5 от ул. Тухачевского до стадиона начнет работу в 15:28 с интервалом 4-5 минут; от Барбошиной поляны до стадиона в 17:05 с интервалом 2 минуты.
Во время проведения матча движение трамваев по маршруту S5 осуществлять не будет.
Обращаем Ваше внимание, что трамвайный маршрут №7 «станция метро «Победа» – «Стадион «Самара-Арена» будет курсировать в этот день до 16.30.
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на маршрутах общественного транспорта:
- на автобусном маршруте № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;
- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее – пешком до стадиона или с пересадкой на автобусные маршруты 1, 45, 51, 67, 96, 205 до остановки «ул. Алма-Атинская», на автобусный маршрут 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;
- на автобусном маршруте № 50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268, до остановки «ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.
По окончании матча дополнительно будут поданы автобусы. Посадка на автобусы №№ 1, 41, 45, 47, 51, 67 будет осуществляться с остановки «Алма-Атинская». Посадка на автобусы маршрута №50 будет осуществляться в районе Северной парковки.
Посадка на трамваи маршрута S5 после окончания матча будет осуществляться с обеих площадок остановки «Самара Арена». Трамваи проследуют со всеми остановками по маршруту «Стадион «Самара Арена» – Ж/д вокзал – ул. Тухачевского». передает пресс-служба горадминистрации.
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