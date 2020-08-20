В день Государственного флага самарцам раздадут ленты триколора

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В этом году волонтеры раздадут жителям 5000 лент и расскажут краткую историю государственных символов нашей страны.Стартует акция на Крымской площади (ул. Урицкого, 29). Кроме этого, раздача лент пройдет еще в четырех точках на территории Самары (с подробным расписанием можно ознакомиться в Приложении). С 15:00 до 17:00 каждый желающий сможет получить свой экземпляр ленты в цветах российского флага. Всего добровольцы раздадут 5000 лет.Акция становится традиционной и проходит уже 6 раз. Она призвана повысить интерес и уровень знаний об одном из главных праздников современной России. В ходе акции соблюдаются все меры безопасности. Все добровольцы будут обеспечены антисептическими средствами и перчатками.Уже 25 лет в нашей стране 22 августа празднуется День государственного флага России. Праздник негласно призван символом единения всего народа, силы национального духа и веры в светлое будущее великой страны, передает пресс-служба СДМ.