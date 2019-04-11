В честь Дня космонавтики музейно-выставочный центр «Самара Космическая» подготовил праздничную программу

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С 12-00 до 14-00 на площади им. Д.И. Козлова (площадь перед МБУК г.о. Самара «МВЦ «Самара Космическая», пр. Ленина, 21) состоится праздник в честь Дня космонавтики.Сотрудники музейно-выставочного центра подготовили веселую игру для детей и их родителей, творческую программу и подарки.Завершится мероприятие имитацией работы сопл ракеты-носителя «Союз». Столбы дыма мгновенно вырастут и столь же быстро рассеются, оставив незабываемое впечатление у зрителей. Также рекомендуем оказаться на площади у ракеты с наступлением темноты. При работе обновленной подсветки будут сделаны еще четыре выстрела криопушки в 20-00, 20-30, 21-00 и 21-30, передает пресс-служба горадминистрации.