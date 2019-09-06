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Новости /  Общество /  Социум  

В честь Дня города самарские музыканты подготовили для горожан специальную программу

6 сентября 2019 14:25
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На Маяковском и Некрасовском спуске набережной также пройдут танцевальные и музыкальные мероприятия в рамках общественного проекта «Культурное сердце России».
Проект «Культурное сердце России» подарил самарцам и гостям города разнообразные творческие программы, концерты, мастер-классы под открытым небом. Всего прошло более 300 мероприятий во дворах, парках, скверах, на набережной, на пешеходной улице Куйбышева.

Проект стартовал весной этого года по поручению губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура» Дмитрия Азарова. У жителей региона появилась возможность принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года, ответив на вопросы анкеты. Всего было опрошено около 46 тысяч человек по всей Самарской области. Основные пожелания от жителей региона сводились к тому, чтобы культурные программы стали ближе к людям, больше мероприятий проводилось на открытых площадках.

Каждые выходные с начала июня на набережной реки Волга в Самаре на двух сценических площадках выступали музыкальные коллективы, танцевальные школы и представители спортивных федераций устраивали активности для детей и взрослых. Яркие open air посетили тысячи человек. Только на набережной в рамках реализации проекта «Культурное сердце России» в течение лета прошло 22 концерта, в которых приняли участие 50 творческих коллективов.

«Мне кажется, этим летом жители города начали больше гулять по набережной, в парках, скверах. Творческие и музыкальные активности, которые так понравились самарцам в прошлом году во время Чемпионата мира по футболу – этим летом стали ещё более масштабными», - отметил Константин Комаров, участник группы «Под звездами»

«Для молодых музыкантов такая возможность выступить перед широкой аудиторией – это как глоток свежего воздуха. Живая музыка на набережной присутствовала всегда, но в этом году она приобрела некую огранку. Я считаю это большой прорыв в плане организации досуга горожан», - уверен Дмитрий Дмитриев, участник коллектива «Самарский джазовый оркестр».

Ко Дню города участники проекта «Культурное сердце России» подготовили для горожан особую программу.

В субботу 7 сентября на Маяковском и Некрасовском спуске набережной реки Волга также пройдут танцевальные и музыкальные мероприятия в рамках общественного проекта «Культурное сердце России».

07 сентября на Некрасовском спуске в 18.00 выступит самарский музыкант, композитор и пианист Павел Куприянов. Павел пишет музыку для фортепиано, оркестров, а также электронную музыку. Павел написал музыку к двум документальным спектаклям, короткометражкам и игре «Final Station», играл на одной сцене в Москве с актерами театра и кино. Весной 2018 года, совместно с Мариной Кацубой и пианистом Павлом Васильевым, выступил на площадках столицы и родного города. Один из основателей группы «Мама не узнает», одной из самых известных групп Самары, дававшей концерты в Питере и Москве и многих других городах.

В 19.00 мастер-классы, выступление танцоров и преподавателей танцевальной школы «TRIBE».

Завершит субботний вечер в 20.00 выступление регги группы «ДВА ЛЬВА». Артисты показали себя практически во всех жанрах музыки карибских островов. «Два Льва» - одна из первых регги групп в России, выпускавшая концептуальные пластинки. Так, альбом «Просроченная Любовь» стал первым диском в стиле Love Rockers, который был выпущен в нашей стране. Песни группы просты и мелодичны, что не мешает им быть уместными как в маленьких клубах, так и на площадях

В субботу в 18.00 на Маяковском спуске Самарская федерация Черлидинга выступит с показательными номерами для гостей площадки. Черлидинг - группы поддержки спортивных команд. Это новый уникальный вид спорта официально признанный в Российской Федерации.

В 19.00 продолжит вечер латиноамериканскими ритмами танцевальная школа «Dance and Live».

8 сентября на Некрасовском спуске набережной реки Волга и на летней эстраде Струковского парка с 12.00 до 18.00 пройдут творческие программы.

Программа концерта на Некрасовском спуске набережной:

12.00 «Барабаны АШЕ»
13.00 Этно-фолк-группа «Этрусски»
14.00 Дмитрий Львов, музыкант и композитор с сольной программой
15.00 «Этнический центр Татьяны Елецкой» представляет концерт проекта «Aluna»
16.00 Струнный квартет «Каприс»
17.00 Ансамбль народной песни «Диковина»

Программа концерта в Струковском парке, летняя эстрада:

12.00 Концертно-духовой оркестр «Max Band»
12.40 Концертный ансамбль «Самбара», бразильские барабаны
12.55 «Саксофоны Самары»
13.40 Джазовый коллектив «Monocle»
14.20 Джазовое трио «Marvisla»
15.00 Группа «Avenue Beat»
15.40 Группа «Под звездами»
16.20 Группа «Тушь»
17.10 Группа «River Bend», передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



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