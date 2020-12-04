В бригаду управления 2-й армии прибыло молодое пополнение осеннего призыва 2020 года

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В бригаду управления 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа прибыло молодое пополнения осеннего призыва 2020 года.

Военнослужащие пройдут службу на должностях водителей и связистов. В целях соблюдения санитарно-противоэпидемиологических требований по предупреждению коронавирусной инфекции молодые военнослужащие будут помещены на двухнедельный карантин, в ходе которого они будут проживать в казарменных помещениях кубрикового типа. Каждые два часа им выдаются одноразовые маски, дезинфицируются места проживания и проветриваются помещения. Питание организовано отдельно от остальных военнослужащих.

В целях адаптации к военной службе с новобранцами в течение четырех недель будут проводиться сборы. На которых они изучат обязанности солдата, распорядок дня, строевую подготовку и общевоинские уставы. По завершению сборов они будут приведены к Военной присяге, передает пресс-служба ЦВО.

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