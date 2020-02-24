В ближайшие сутки в СО ожидается мокрый снег с дождем

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С прохождением через регион активных фронтальных разделов атлантических циклонов, пройдут осадки смешанного характера с порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха от слабо отрицательных в ночное время до положительных значений в дневные часы.В СО в ночь, с 24 на 25 февраля:Облачно с прояснениями. Осадки, местами сильные, в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Местами гололедица.Во вторник днем, 25 февраля:Облачно с прояснениями. Осадки, местами сильные, в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 6-11 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +4...-1 °C, передает пресс-служба Приволжского УГМС.Фото: соцсети