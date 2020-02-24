В ближайшие сутки в СО ожидается мокрый снег с дождем
24 февраля 2020 20:11
71
С прохождением через регион активных фронтальных разделов атлантических циклонов, пройдут осадки смешанного характера с порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха от слабо отрицательных в ночное время до положительных значений в дневные часы.
В СО в ночь, с 24 на 25 февраля:
Облачно с прояснениями. Осадки, местами сильные, в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Местами гололедица.
Во вторник днем, 25 февраля:
Облачно с прояснениями. Осадки, местами сильные, в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 6-11 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +4...-1 °C, передает пресс-служба Приволжского УГМС.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 февраля 2020 20:11
По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде февраля средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 9º. Социум
70
24 февраля 2020 19:37
Самые высокие положительные аномалии можно будет наблюдать в центре и на западе Сибири: там отклонения достигнут 20 градусов. Социум
65
24 февраля 2020 17:30
Здесь установили огромную фигуру Масленицы. Праздничные мероприятия начнутся уже в понедельник, 24 февраля. Социум
383
Здравоохранение
24 февраля 2020 16:54
Региональный Минздрав уже проводит проверку по данному факту. Здравоохранение
124
23 февраля 2020 11:53
Вместе с главой региона больницу посетила также глава Роспотребнадзора Анна Попова. Здравоохранение
401
21 февраля 2020 11:57
Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР. Здравоохранение
243
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
651
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
451
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15359
Туризм
24 февраля 2020 17:37
Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
112
24 февраля 2020 17:37
Задача любого журнала о путешествиях заключается в демонстрации разнообразии мира и взаимосвязи всего живого на планете. Сегодня трэвел-СМИ отводится особая... Туризм
17
11 февраля 2020 13:16
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
454
Образование
22 февраля 2020 12:23
Речь идет об объектах, которые принадлежат образовательным учреждениям. Образование
464
21 февраля 2020 19:03
21 февраля в Доме дружбы народов прошли мероприятия, посвященные Международному Дню родного языка. Образование
452
21 февраля 2020 17:54
На проектирование объекта планируется направить 16,4 миллиона рублей из городского бюджета, проект будет готов уже в этом году. Образование
39
Культура
24 февраля 2020 12:20
Все желающие могут принять участие в акции и фотосессии со сказочными героями и прирученными питомцами зоопарка. Культура
251
22 февраля 2020 10:25
Рейтинг составлялся среди городов с населением более 2 млн человек. Культура
425
21 февраля 2020 13:58
В фестивале примут участие лучшие команды Самарской области. Культура
353
Мир домашних животных
14 февраля 2020 22:56
Приехав к родителям девушки в Сызрань четыре года назад, молодая пара взяла к себе в дом милого маленького котика. Мир домашних животных
96
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
379
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15822
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
113
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
108
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
149
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
396
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
842
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2804
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1185
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2285
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1731
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
292
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
515
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
591
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1314
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1822
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1849
Мероприятия