В аудиозаписи с оскорбляющей тулунцев чиновницей нашли признаки монтажа
25 августа 2019 15:09
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«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж», — заявил Левченко. Власти региона запросили дополнительную экспертизу записи, ожидается, что она займет неделю.
Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой женский голос оскорбляет жертв паводка в Иркутской области, называя их бичевней. Женщина в грубой форме комментирует внешний вид жителей Тулуна и их реакцию на приезд президента. «Одеты черт-те как, два класса образования», — заявляет она. В подписи к видео указывается, что голос принадлежит руководителю пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич. Чиновница назвала аудиозапись подделкой. Губернатор области инициировал служебное расследование в адрес Алашкевич, с 20 августа она была отправлена в длительный отпуск до выяснения обстоятельств происшедшего.
В конце июня из-за сильных дождей в Иркутской области начался паводок. В результате наводнения погибли 25 человек, губернатор региона сообщал о 45 тыс. пострадавших. Президент Владимир Путин в конце июля критиковал местные власти за неэффективную работу по ликвидации последствий наводнений и проблемы с выплатой компенсаций пострадавшим.
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Комментарии
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25 августа 2019 15:09
Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой женский голос оскорбляет жертв паводка в Иркутской области, называя их бичевней. Социум
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