В аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области открыта горячая линия «Выборы – 2019»

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Пройдут дополнительные выборы депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва по Безымянскому одномандатному избирательному округу № 11 и по Приволжскому одномандатному избирательному округу № 19, выборы депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск Самарской области седьмого созыва.Также состоятся дополнительные выборы депутатов Советов депутатов в 4 округах 4 внутригородских районов городского округа Самара, дополнительные выборы депутатов Собраний представителей 2 городских и 25 сельских поселений.Полностью со списком избирательных кампаний Вы можете ознакомиться здесь http://ombudsman63.ru/events/view/2963.В целях реализации закрепленных статьей 32 Конституции Российской Федерации прав граждан избирать и быть избранным в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области начала свою работу горячая линия «Выборы – 2019».О проблемах, связанных с реализации избирательных прав граждан, а также о нарушениях избирательного законодательства граждане могут сообщить по телефону 8 (846) 337-29-03 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00).Горячая линия будет работать также в субботу, 7 сентября 2019 года , с 9.00 до 18.00 и в день голосования, 8 сентября 2019 года, с 8.00 до закрытияизбирательных участков.Также информируем, что горячая линия по защите прав избирателей в Единый день голосования 8 сентября 2019 года работает в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.Сообщения о возможных нарушениях принимаются в период подготовки и проведения выборов с 9:00 до 18:00 (мск). Непосредственно в день голосования горячая линия будет работать с 8:00 и до закрытия избирательных участков.Сообщить о предполагаемых нарушениях возможно по номерам:+7 (906) 071-01-06;+7 (906) 071-13-40.Также граждане могут обратиться в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-222-11-83.Режим работы Центра - в соответствии с графиком работы ЦИК России, а в период с 9:00 часов 5 сентября 2019 года до 18:00 часов 9 сентября 2019 года – круглосуточно.В Информационно-справочном центре ЦИК России избиратели и иные участники избирательного процесса могут:- получить справочную информацию о порядке подачи заявления овключении в список избирателей по месту нахождения (в пределах соответствующего избирательного округа);- запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий;- получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях;- получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России;- оставить информацию для сведения, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.