В аппарате УПЧ СО стартует «горячая линия» по вопросам, связанным с деятельностью правоохранительных органов и учреждений УИС 

Сегодня, 14 декабря 2020 года, в аппарате Уполномоченного по правам человека стартует «горячая линия» по вопросам, связанным с деятельностью правоохранительных органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. Консультации по телефону 8(846)3372903 или в письменной форме по электронной почте Ombudsman.Samara@yandex.ru и на сайте www.ombudsman.ru
Сообщить о фактах нарушения прав граждан в результате деятельности правоохранительных органов либо при исполнении наказаний учреждениями уголовно-исполнительной системы Самарской области, а также получить консультации по решению возникших вопросов при работе указанных органов можно будет с 14 по 25 декабря.
Напоминаем, что во исполнение рекомендаций Минтруда России, с целью профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции личный прием граждан Уполномоченным по правам человека временно переведен в дистанционный режим с использованием средств связи. Ежедневно организованы дежурства сотрудников аппарата, по телефону специалисты окажут правовую помощь – это консультации по направлению запроса, подаче ходатайства, обращения.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Добавить комментарий