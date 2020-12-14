В аппарате УПЧ СО стартует «горячая линия» по вопросам, связанным с деятельностью правоохранительных органов и учреждений УИС 

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Сегодня, 14 декабря 2020 года, в аппарате Уполномоченного по правам человека стартует «горячая линия» по вопросам, связанным с деятельностью правоохранительных органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. Консультации по телефону 8(846)3372903 или в письменной форме по электронной почте Ombudsman.Samara@yandex.ru и на сайте www.ombudsman.ru

Сообщить о фактах нарушения прав граждан в результате деятельности правоохранительных органов либо при исполнении наказаний учреждениями уголовно-исполнительной системы Самарской области, а также получить консультации по решению возникших вопросов при работе указанных органов можно будет с 14 по 25 декабря.

Напоминаем, что во исполнение рекомендаций Минтруда России, с целью профилактики распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции личный прием граждан Уполномоченным по правам человека временно переведен в дистанционный режим с использованием средств связи. Ежедневно организованы дежурства сотрудников аппарата, по телефону специалисты окажут правовую помощь – это консультации по направлению запроса, подаче ходатайства, обращения.