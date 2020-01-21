В аэропортах России из-за коронавируса стали проверять прибывших из Китая
21 января 2020 20:14
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Информагентство IrkutskMedia сообщило, что сотрудники Роспотребнадзора круглосуточно встречают международные рейсы, уделяя особое внимание бортам из КНР.
«Как только самолет приземляется, специалист выясняет у экипажа, были ли жалобы у пассажиров на что-то, требовалась ли им помощь, замечались ли признаки какой-либо заболеваемости у кого-то из них. Также у граждан измеряют температуру», — сообщил агентству сотрудник пресс-службы управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Исполняющая обязанности вице-премьера Татьяна Голикова сообщила, что в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания коронавирусом 2019-nCoV, правительством проводятся мероприятия, «направленные на снижение рисков для здоровья наших граждан, связанных с возможностью завоза возбудителя данного заболевания на территорию страны».
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Общество
Суть этих мер раскрыл Роспотребнадзор, сообщивший, что усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу. В частности, ведомство:
- отработало алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию;
- проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами;
- определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления людей с подозрением на коронавирусную инфекцию;
- обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных.
В сообщении ведомства особо отметили, что, согласно получаемым из Китая данным, очевидна передача вируса от человека к человеку.
По словам Голиковой, тактика противоэпидемических мер будет корректироваться с учетом поступающей из Китая и от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информации. При необходимости к работе будет привлечена Правительственная комиссия по вопросам химической и биологической безопасности.
Фото: ТАСС
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