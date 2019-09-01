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Новости /  Общество /  Социум  

В Жигулёвске в День города открыли после ремонта сквер и Площадь Слава Труду

1 сентября 2019 13:44
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Жигулёвск находится в пятерке крупнейших городов региона. Он включён в Самарско-Тольяттинскую агломерацию.
В субботу, 31 августа, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов рабочий день провёл в Жигулёвске.

Жигулёвск находится в пятерке крупнейших городов региона. Расположен на правом берегу реки Волги, в северной части Национального парка «Самарская Лука». Он включён в Самарско-Тольяттинскую агломерацию. В состав городского округа входят сам город Жигулёвск и сёла Бахилова Поляна, Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь и Ширяево.

В начале визита был осмотрен участок дороги от трассы М5 до микрорайона Яблоневый Овраг. По просьбе жителей Глава региона Дмитрий Азаров дал поручение включить этот участок дороги в областную целевую программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального значения Самарской области». Уже в этом году планируется капитально отремонтировать 3,7 км автодороги, а в первом полугодии следующего года завершить ремонт полностью. В планах не только обновить дорожное покрытие, но и на всей протяжённости дорожной части установить уличное освещение. Всего на эти цели будет направлено из областного и местного бюджетов 68,2 млн. рублей (почти 80% этой суммы — средства областного бюджета).

В этот день городской округ Жигулёвск отмечал День города. К этому событию было приурочено торжественное открытие после ремонта двух общественных территорий, за которые проголосовали сами жители города: Площади Слава Труду и сквера в микрорайоне Яблоневый Овраг.

В 2017 году Президентом РФ Владимиром Путиным была инициирована программа «Формирование комфортной городской среды», одним из основных принципов которой является обязательный учёт мнения жителей. По предложению главы региона Дмитрия Азарова 18 марта 2018 года жители Самарской области сами выбрали очерёдность реализации предложенных проектов.

В результате выполненного благоустройства на Площади Слава Труду Жигулёвска появились новые лавочки, освещение, урны, удобные лестницы, красочные газоны и асфальтовые дорожки, а в сквере ещё детская и тренажерная площадки. По мнению жителей, эти общественные территории значительно изменились, стали намного уютнее и комфортнее.

«За последние три года облик Жигулёвска значительно преобразился. Строятся новые жильё и дороги, решена проблема очерёдности в детские сады, обновлены спортивные объекты, школы. Особое внимание уделяется вопросам благоустройства городских территорий. Приводятся в порядок фасады домов, дворов, межквартальные проезды. Многое уже сделано, но предстоит сделать ещё больше», — подчеркнул Виктор Кудряшов.

В рамках рабочей поездки и.о. председателя областного Правительства вручил сертификаты на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья по программе «Молодой семье – доступное жильё» двум многодетным семьям из г.о. Жигулёвска, а также почётные награды Губернатора Самарской области.

Вечером Виктор Кудряшов от имени губернатора и Правительства Самарской области поздравил горожан с праздником.

«Жигулевск сегодня – это крупный муниципалитет с уникальным географическим положением и статусом. Наряду с традиционными отраслями промышленности – нефтедобычей и энергетикой – здесь развиваются строительная, пищевая, фармацевтическая отрасли. За последние годы сделаны серьезные шаги в развитии экономики, привлечении инвестиций. Большое внимание уделяется вопросам благоустройства, созданию комфортных условий для жизни людей. Выгодное географическое положение, уникальный ландшафт и природа удивительной красоты предоставляют широкие возможности для развития здесь туризма. Уверен, что в ближайшем будущем Жигулевск станет туристической столицей нашей губернии», — говорится в поздравлении губернатора, адресованном жителям города, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:   Администрация Жигулевска/Андрей Востров
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