В Жигулевске снесли незаконный гараж

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Жительница региона самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок, построив на нем кирпичный гараж. Согласно решению суда, гражданка Н. обязана была в течение 1 месяца освободить землю от незаконной постройки и привести землю в пригодное для дальнейшего использования состояние. Судебными приставами-исполнителями г. Жигулевска в отношении должницы было возбуждено исполнительное производство.В связи с тем, что и после полученных предупреждений гражданка Н. продолжала уклоняться от исполнения требований решения суда, судебными приставами было вынесено постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Исполнительский сбор и назначенные судом штрафы гражданкой Н. были полностью оплачены, но нелегальный гараж снесен так и не был.В целях исполнения судебного решения судебные приставы обратились в специализированную организацию, которая и произвела принудительный снос незаконного строения. Теперь с должницы будут взысканы расходы за проведенные работы.