В Жигулевске полицейские и общественники провели для детей из пришкольного лагеря литературную викторину «Чудеса на каждой странице»

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Сотрудники библиотеки № 1 совместно с сотрудниками полиции и общественниками провели для детей из пришкольного лагеря школы №14 литературную викторину «Чудеса на каждой странице», посвященную Дню русского языка. В ходе викторины ребятам показывали мультфильмы по мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина, читали отрывки из произведений русского поэта и задавали вопросы, на которые ребята активно отвечали, показывая хороший уровень знаний русской литературы.В мероприятии приняли участие начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Жигулевску майор полиции Владимир Габибов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Ирина Белобородова и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Надежда Самойлова. Владимир Габибов пожелал ребятам безопасного лета и напомнил о правилах поведения вблизи проезжей части, безопасного движения на велосипедах, роликах и самокатах. Особое внимание уделил необходимости использования световозвращающих элементов на одежде юных пешеходов. Надежда Геннадьевна поздравила учащихся с наступлением летних каникул и посоветовала не откладывать книги, больше читать, чтобы больше знать.По итогам встречи каждый ребенок получил от сотрудников полиции полезный подарок – световозвращающий браслет. В свою очередь, ребята пообещали стражам правопорядка, что обязательно будут соблюдать правила дорожного движения сами и учить этому других, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области