В Воронеже 94-летней пенсионерке заблокировали пенсионный счёт за долги по ЖКХ
8 июля 2019 22:58
152
— Я не могу дойти, а иногда просить некого, не каждому могу доверить деньги. Были такие случаи, что доверяла, а они не платили. Без денег оставалась. Единственное — покупала батареи, потому что зимой холодно было. А так продукты и медикаменты, — говорит 94-летняя бабушка.
Сосед долгожительницы сообщил, что в декабре со счёта Александры Матвеевны списали деньги за капремонт, хотя она труженица тыла. По его словам, судебный пристав просто не поверил пенсионерке, что она не может оплачивать счета. Также сосед рассказал, что у бабушки раньше были прописаны ещё два человека, поэтому счета приходили за троих. Поскольку один из них был выписан год назад, Александре Матвеевне будут пересчитывать долг.
На данный момент пенсионный счёт бабушки уже разблокировали. Это случилось после того, как история стала достоянием общественности. Но задолженность Александры Матвеевны всё ещё значится в базе ФССП, а это значит, нет гарантий, что её снова не оставят без денег. С учётом пени долг пенсионерки уже превышает 35 тысяч рублей. После пересчёта из пенсии на погашение задолженности по ЖКХ будет списываться по 10% ежемесячно.
Лайф обратился за разъяснением ситуации к председателю Союза жилищных организаций Москвы, члену комитета Торгово-промышленной палаты РФ по ЖКХ Константину Крохину. По его словам, такого понятия, как пенсионный счёт, не существует и судебные приставы имеют право заблокировать средства бабушки.
Ранее Счётная палата изучила ежедневные траты пенсионеров в РФ и выяснила, что они могут тратить не более 200 рублей в день на продукты.
Видео здесь.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 июля 2019 22:58
По словам соседей, у Александры Матвеевны в декабре незаконно списали деньги за капремонт. Социум
151
8 июля 2019 22:06
Командам необходимо было пройти шесть конкурсов: строевой конкурс, спортивный конкурс, конкурс на меткость, кулинарный и творческие конкурсы. Социум
167
8 июля 2019 21:13
Девиз дня - «Свитер на доброе дело»! Социум
153
Здравоохранение
8 июля 2019 21:50
Прогноз о возможности сохранения правой руки девочки не подтверждается. Здравоохранение
162
8 июля 2019 16:53
Многие самарцы подходили семьями и интересовались современными методами диагностики ВИЧ-инфекции и степенью достоверности экспресс-тестов по слюне. Здравоохранение
231
8 июля 2019 11:13
Среди 20 зараженных 8 - это дети. Здравоохранение
249
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13991
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14039
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14225
Туризм
3 июля 2019 12:30
Мероприятие состоится 5 июля. Туризм
269
2 июля 2019 09:49
Компания уточняет, что данная мера предпринимается в связи с решением чешских властей. Туризм
267
2 июля 2019 09:45
Он посвящён событиям времён Тимура и Тохтамыша. Туризм
269
Образование
5 июля 2019 10:43
Победителями престижных конкурсов стали пятеро молодых научных сотрудников. Образование
546
5 июля 2019 08:50
Оно пройдет с участием носителя французского языка. Образование
228
4 июля 2019 16:11
Выпускники будут востребованы в ведущих отраслях промышленности. Образование
415
Культура
8 июля 2019 18:04
Проект существует с 2015 года - и не имеет аналогов в России. Культура
193
8 июля 2019 16:04
Год назад мечта миллионов российский болельщиков стала явью – в России и в Самаре прошёл ЧМ-2018. Культура
346
8 июля 2019 12:42
В этом году он был посвящён 100-летию образования республики Башкортостан. Культура
223
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14775
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14305
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
997
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1471
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
449
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3686
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1040
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
390
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
580
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
495
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
640
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
519
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
742
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
761
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
487
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
814
Мероприятия