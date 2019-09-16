В Вооруженных Силах Российской Федерации началось стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019»

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16 сентября 2019 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации дан старт стратегическому командно-штабному учению (СКШУ) «Центр-2019».СКШУ «Центр-2019», являющееся завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации в 2019 году, проводится с 16 по 21 сентября 2019 года в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации.В ходе СКШУ «Центр-2019» будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.Основные цели СКШУ – проверка уровня подготовленности органов военного управления Центрального военного округа, командного состава воинских контингентов к управлению межвидовой группировкой войск (сил), получение практики командирами и штабами в управлении войсками (силами), повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе, демонстрация готовности Вооруженных Сил Российской Федерации и государств Центрально-Азиатского региона к защите национальных интересов.СКШУ «Центр-2019» пройдет в два этапа, в ходе первого из которых, органы военного управления, в рамках созданной для учения условной военно-политической обстановки, отработают вопросы управления войсками в ходе борьбы с международным терроризмом, отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий.На втором этапе командирами и штабами будут отработаны вопросы управления подразделениями группировок войск (сил) при нанесении массированного огневого удара и ведении наступательных действий по разгрому условного противника.Основные действия войск (сил) пройдут на шести общевойсковых полигонах «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чебаркульский», «Юргинский», «Алейский» и полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук», «Сафакулево» на территории Российской Федерации. Эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями будут отработаны на полигонах государств-партнеров по отдельным планам.В акватории Каспийского моря будут отработаны действия группировки сил Каспийской флотилии в ходе оказания содействия сухопутным войскам на приморском направлении, обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.К участию в учении привлекаются органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.Для отработки совместных действий на учение привлекаются воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индии, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.Всего в стратегическом командно-штабном учении принимают участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. В том числе в практических действиях войск на полигонах «Донгуз», «Тоцкий», «Аданак» в европейской части Российской Федерации будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих Российской Федерации – до 10700, иностранных государств – до 2250 человек), до 250 танков, около 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров и до 200 артиллерийских систем и РСЗО, передает пресс-служба минобороны РФ.Фото: пресс-служба минобороны РФ