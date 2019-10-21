В Волжском районе прошла презентация первого в регионе автоклуба, поступившего в рамках нацпроекта «Культура»

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20 октября в рамках национального проекта «Культура», реализуемого по поручению Президента России, в селе Подъём-Михайловка Волжского района состоялась презентация первого в регионе передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба). Реализация нацпроекта в Самарской области проходит под личным контролем губернатораС этим знаменательным событием жителей поздравила заместитель министра культуры Самарской области«Культура — это главное национальное достояние страны. Сегодня в рамках национального проекта мы вручаем ключи от первого автоклуба Волжскому району. Для поселений, отдалённых от культурных центров, это очень значимое событие. Эта сцена может быть использована в любых торжественных мероприятиях, которые проходят в ваших селах. Национальный проект «Культура» направлен на то, чтобы каждый житель смог ощутить на себе заботу и доступность сферы культуры. Поэтому в рамках национального проекта мы строим новые клубы, ремонтируем действующие, открываем модельные библиотеки, виртуальные концертные залы. Также в рамках национального проекта оказывается поддержка творческим инициативам и самодеятельным коллективам. Подтверждение тому — Губернский фестиваль «Рожденные в сердце России», который сейчас проходит на территории региона».Оснащение районов многофункциональными передвижными культурными центрами в рамках нацпроекта происходит с целью приобщения максимального количества жителей Самарской области к культурно-массовым мероприятиям. Автоклубы оснащены звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии. Это уникальная возможность проводить полноценные концерты на любой территории, что особенно актуально в тех местах, где нет стационарных учреждений культуры.Глава Волжского района, поздравил жителей и отметил, что в районе 22 коллектива имеют звания Народный и Образцовый.«Это большое достижение. Я уверен, что передвижная сцена, которая появилась сегодня здесь у нас первой в Самарской области, будет активно работать на всей территории района. И, конечно, мы сделаем всё для того, чтобы культура в Волжском районе развивалась, и больше жителей имели возможность заниматься в художественной самодеятельности, проявлять свои творческие способности», — прокомментировал глава района.«Сегодня праздник для всего Волжского района. Мы получили такую сцену, которая будет частым гостем в тех населенных пунктах, где нет учреждений культуры, куда не приезжали крупные коллективы. Потенциал нашей самодеятельности очень велик, но до сих пор не было возможности представить её жителям малонаселенных пунктов. Теперь эта возможность появилась, и я думаю, что зрители будут очень рады принимать такие концерты», — рассказал руководитель управления культуры Волжского районаУже в этом году жители пяти муниципальных районов Самарской области при помощи автоклубов смогут увидеть выступления своих талантливых земляков. В свою очередь творческие коллективы увеличат географию выступлений.До конца года такие автоклубы марки ГАЗон NEXT поступят в Алексеевский, Похвистневский, Сызранский и Сергиевский муниципальные районы, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства