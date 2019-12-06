В Управлении Роспотребнадзора СО можно будет написать и отправить письмо Деду Морозу

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Пока взрослые, родители или бабушки и дедушки будут получать консультацию специалистов Управления в Общественной приемной и пунктах для потребителей «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», дети смогут собственноручно написать письмо новогоднему волшебнику. Все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу нашей страны в Великий Устюг (Вологодская область).Останется только ждать исполнения заветной мечты и новогодних желаний!Адреса и телефоны Общественной приемной:Управление Роспотребнадзора по Самарской области - 443079 г. Самара, проезд Г. Митирева, д. 1Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе - 446600, Самарская область, город Нефтегорск, улица Нефтяников, дом 1;Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти- 445032, Самарская область, г.Тольятти, Московский проспект, 19;Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Новокуйбышевске -446205, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Льва Толстого, 19А;Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области - 446430, Самарская область, г.Отрадный, ул. Первомайская, дом 20;Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани -446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Советская, дом 100;Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Чапаевске - 446100, Самарская область, город Чапаевск, улица Ленина, дом 95;Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе -446540, Самарская область, Сергиевский район, село Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84A.