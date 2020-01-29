В Управлении Роскомнадзора СО состоялся День открытых дверей для операторов персональных данных

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Семинар провел главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере персональных данных УправленияРоскомнадзора по Самарской области – Атланов Юлий Владимирович. Он обратил внимание на актуальность проблемы защиты персональных данных в эпоху цифровизации, на необходимость принятия достаточных мер для обеспечения безопасности персональных данных, а также на увеличение количествапоступивших обращений и жалоб граждан - с 886 в 2018 году до 1059 в 2019 году, которые касались в основном действий владельцев интернет-сайтов (в том числе социальных сетей), кредитных учреждений, организаций ЖКХ и коллекторских агентств.В ходе семинара присутствовавшие были проинформированы о результатах контрольно – надзорной деятельности в 2019 году, о порядке ведения реестраоператоров, обрабатывающих персональные данные, о типовых нарушениях законодательства в области персональных данных.В ходе данного мероприятия были обсуждены, в том числе, следующие вопросы:- порядок заполнения и направления в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных уведомлений об обработке персональных данных и информационных писем со сведениями о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные граждан Российской Федерации;- анализ наиболее часто встречающихся нарушений требований действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных состороны операторов при обработке персональных данных;- порядок устранения некоторых нарушений действующего законодательства в области персональных данных;- необходимость самостоятельного принятия субъектами персональных данных мер, направленных на обеспечение безопасности личной информации.В конце мероприятия специалисты Управления Роскомнадзора по Самарской области ответил на вопросы участников.День открытых дверей проводится ежегодно в рамках реализации принятой Роскомнадзором стратегии институционального развития и информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных. Стратегия направлена на продвижение идей цифровой грамотности, стимулирование добросовестного поведения операторов при обработке персональных данных, воспитание бережного отношения граждан к своим персональным данным, передает пресс-служба Управления Роскомнадзора по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления Роскомнадзора по Самарской област