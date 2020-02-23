В Уфе провели парад для 102-летнего ветерана ВОВ
23 февраля 2020 23:47
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Праздничное мероприятие прошло под окнами квартиры ветерана на улице Муксинова, возле лицея № 160. В параде участвовало более 200 военнослужащих, кадетов и юнармейцев. Они промаршировали перед фронтовиком, поздравили его с 23 Февраля и исполнили военные песни.
В мероприятии принял участие глава Башкирии Радий Хабиров. Он вручил ветерану первый экземпляр нового ордена генерала Шаймуратова, командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.
— Для нас, для страны это самый главный праздник. Мы сделаем всё, чтобы помнить ветеранов, отдать им дань уважения. И, конечно, вспомним тех, кто в мирное время защищал нашу страну, — сказал глава Башкортостана Радий Хабиров.
Орденом Шаймуратова в память о легендарном генерале награждаются те, кто проявил мужество и отвагу при охране общественного порядка, спасении людей, исполнении воинского, гражданского, служебного долга в условиях риска для жизни.
Мугин Нагаев — старейший ветеран легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В годы Великой Отечественной войны Мугин Каримович был награждён за боевые заслуги, проявленную доблесть и героизм орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, Александра Невского, двумя медалями "За боевые заслуги" и другими наградами. Мугин прошёл весь боевой путь в составе своей дивизии. Воевал под Брянском, Сталинградом, Донбассом, Черниговом, дошёл до Берлина. Всю войну прошёл без единого ранения.
Фото: Официальный сайт Администрации ГО г. Уфы Республики Башкортостан/life/ru
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