В Уфе ищут местного жителя, которому часть пенсии выдали печеньем

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— В данный момент выясняем личность пенсионера, через него установим, какой именно сотрудник компании приносил пожилому человеку пенсионные деньги. Родные пострадавшего пенсионера не пожелали обратиться к нам, чтобы решить проблему, — прокомментировали ситуацию в управлении "Почты России" по Башкирии.В организации добавили, что почтальоны действительно могут приносить продукты, которые реализует почта, но для этого требуется дополнительное соглашение. Для этого клиент должен отправить заявку и оплатить стоимость продуктов. Но этого сделано не было. Однако, по словам почтальона, "им так велели суммы до 100 рублей выдавать".