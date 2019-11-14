В УФССП СО в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детям состоится День открытых дверей

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с 10:00 до 16:00 в Управлении ФССП России по Самарской области в рамках Всероссийской акции День правовой помощи детямспециалистами отдела правового обеспечения УФССП России по Самарской области с целью оказания юридической помощи* детям и их законным представителям по вопросам, связанным с осуществлением деятельности Федеральной службы судебных приставов, пройдетВ рамках Дня открытых дверей можно будет не толькопо адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, каб. 51, но и дозвониться на «горячую телефонную линию» по номеру:В ходе проведения мероприятия гражданам будут даны ответы на вопросы, связанные с обеспечение законных прав и интересов детей и затрагивающиедеятельность службы судебных приставов, а именно:- взыскание алиментных платежей, в том числе порядок расчета задолженности по алиментам;- розыск должника по алиментным обязательствам, признание должника безвестно отсутствующим;- порядок исполнения судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;- иные вопросы в рамках компетенции службы судебных приставов, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.*юридическая помощь оказывается в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».