В УФСИН СО стартовала акция «Твои друзья – книги»

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В учреждениях УИС на заседаниях литературных кружков осужденные обсудят личные творческие проекты, займутся восстановлением и реставрацией книг. Ряд публичных библиотек уже выступили с инициативой пополнить библиотечные фонды исправительных колоний и СИЗО. Среди осужденных будут организованы литературные конкурсы.Во всех учреждениях продемонстрируют фильм «Воскресение души», посвященный творчеству Льва Толстого, и подготовленный информационным центром ФСИН России совместно с Академией ФСИН России.Кроме того, в ходе акции подготовлен рейтинг самых читаемых книг среди осужденных по каждому учреждению. Так, рейтинг возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Дальше в порядке уменьшения популярности в десятке «лучших» расположились: «Воскресение» Льва Толстого, «Шантарам» Грегори Робертса, «Слово и дело» Валентина Пикуля, «Хроники разлома» фантаста Ника Перумова, повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и Море», роман Алексея Толстого «Князь Серебряный», а также «Искра жизни» Эриха Марии Ремарка, «Три мушкетера» Александра Дюма и детектив Александры Марининой «Стилист», передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области