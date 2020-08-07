В УФСИН СО состоялось вручение лейтенантских погон и дипломов выпускникам СЮИ

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Двадцать семь выпускников Самарского юридического института поздравили врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко и заместитель начальника СЮИ ФСИН России полковник внутренней службы Сергей Вдовин. Они пожелали им успехов и благополучия, а также нести службу честно, грамотно и в соответствии с законом.К поздравлениям присоединились руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, заместитель председателя Общественного совета при УФСИН Алексей Колесников, ветераны УИС, представители духовенства, родные и близкие.Выпускники института продолжат службу в подразделениях безопасности, режима и надзора, охраны, в оперативных службах исправительных учреждений.Как сказал подполковник внутренней службы Евгений Заярко, теперь за молодыми офицерами закрепят наставников, которые будут помогать им осваиваться в повседневной служебной деятельности и новом коллективе, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской област