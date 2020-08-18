В УФСИН СО состоялось торжественное собрание, посвященное 126-ой годовщине образования УИС региона

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Нынешнее поколение сотрудников с честью продолжает традиции, заложенные ветеранами. Улучшается материально-техническая база исправительных учреждений. Наращивается производство. Осваиваются новые виды продукции.Председатель совета ветеранов УФСИН полковник внутренней службы в отставке Наталья Чайковская подчеркнула огромный вклад УИС в великую Победу. Осужденные «Безымянлага» и «Особстроя» возвели три авиационных завода, ряд предприятий металлообработки и стройиндустрии. Из цехов самарских предприятий авиапрома было выпущено около 40 тысяч легендарных штурмовиков Ильюшина. В годы Великой Отечественной войны более 60 процентов сотрудников и немалое число осужденных были направлены на фронт, где за героизм и мужество удостоились государственных наград.Сейчас сотрудники УИС с оптимизмом смотрят в завтрашний день. Растет их профессионализм. Много делается по гуманизации содержания осужденных. К этой работе активно привлекаются общественные организации и религиозные конфессии.Отсчет биографии Управления федеральной службы исполнения наказания по Самарской области начался с 1894 года. В то время при губернском правлении было создано особое тюремное отделение во главе с губернским тюремным инспектором, коллежским советником Сергеем Андреевичем Верещагиным. Тогда в Самарской губернии насчитывалось 7 небольших тюрем. За год через них проходило до трех тысяч заключенных и ссыльных. Благодаря организаторским способностям Верещагина в 1898 году была построена губернская тюрьма «Самарский крест», считавшаяся одной из самых благоустроенных в Российской империи.Ее знаменитыми узниками были Андрей Бубнов, Инесса Арманд, Валерьян Куйбышев, Николай Шверник.После революционных событий 1917 года осужденные отбывали наказание не только в тюрьмах, но и в исполнительно-трудовых лагерях, колониях. В тридцатых годах ХХ века уголовно-исполнительная система участвовала в реализации крупнейших советских проектов. Заключенные участвовали в реализации масштабных строительных работ.В Самарской области с привлечением их труда возведены: заводы авиационного комплекса. Сейчас это «Прогресс», «Авиакор», «Моторостроитель». За годы Великой Отечественной войны здесь было выпущено около 40 тысяч легендарных штурмовиков Ил-2 и Ил-10. В ту суровую пору около 60 процентов сотрудников и многие осужденные были направлены в Действующую армию и в боях совершили немало подвигов.В учреждениях исполнения наказания для нужд фронта изготовляли колючую проволоку, мины, ящики для снарядов, шили обмундирование и другую продукцию. В послевоенные годы в подразделениях УИС служило немало фронтовиков. Среди них - Герой Советского Союза подполковник внутренней службы Владимир Михайлович Михеев, удостоенный высокого звания за героизм и мужество в боях в Сталинграде. Генерал-майор Кондратий Филлипович Фирсанов - в годы Великой Отечественной войны он возглавлял штаб партизанскогодвижения в Орловской и Брянской областях.В пятидесятые-шестидесятые годы XX века с привлечением труда осужденных строили легкие промышленные объекты. Это Куйбышевская ГЭС, Волгоцеммаш, предприятия нефтехимической промышленности и другие заводы.Выпуск промышленной продукции достиг небывалых в те годы величин. Только товаров широкого потребления изготовлялось 860 наименований. А оборудование, выпускаемое в ИК-16, поставлялось в 21 страну мира.Заметные перемены в УИС произошли с началом демократических и экономических реформ. Информация о работе мест лишения свободы стала доступной для средств массовой информации. Началось плодотворное сотрудничество УИС с областными и муниципальными властями.Сейчас УФСИН России по Самарской области – один из крупнейших в стране территориальных органов уголовно-исполнительной системы -обеспечивает руководство исправительными колониями, следственными изоляторами, уголовно-исполнительными инспекциями. На территории Самарской области функционирует 18 учреждений: 3 колонии общего режима (в том числе две женские), 6 колоний строгого режима, 1 колония особого режима, 2 колонии-поселения, областная соматическая больница для осужденных, областная туберкулезнаябольница для осужденных, лечебно-исправительное учреждение для содержания больных туберкулезом, 3 следственных изолятора, 33 уголовно-исполнительных инспекций, управление по конвоированию. Всего содержится более 10 тысяч осужденных и свыше 1500 подследственных.Во многих колониях есть собственное производство. Профилирующие виды: метало- и деревообработка, мебельное и швейное производство, выпуск стройматериалов, переработка сельхозпродукции. По итогам прошлого года учреждениями УФСИН изготовлено товарной продукции, выполнено работ и оказано услуг на более чем 567 млн. рублей. Освоено производство 30 видов новой продукции. К оплачиваемым работам привлечен каждый третий осужденный. Выполнено плановое задание по производству мяса, куриного яйца, хлеба, макарон и муки.В УФСИН и его подразделениях служат и работают более 4000 человек. Каждый назначаемый сотрудник проходит обязательную первичную подготовку в учебном центре. Ведется переподготовка специалистов.Славной традицией стали ежегодные конкурсы на звание «Лучший по профессии» и «Лучший наставник». Организуется ежегодный фестиваль сотрудников УИС. Сотрудники и члены их семей укрепляют здоровье и восстанавливают свои силы на базах отдыха «Электрон» и «Раздолье». Во всех учреждениях оборудованы музеи и уголки истории. С их экспозицией часто приходят знакомиться студенты различных вузов, колледжей и школьники.Заметным событием стало вручение в 2013 году знамени УИС Самарской области на площади Славы в Самаре.Сейчас Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области возглавляет генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.