В УФСИН СО состоялись мероприятия в память о полковнике внутренней службы Евгении Бородине

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Вначале сотрудники и ветераны УИС посетили самарскую школу № 62, где открыта мемориальная доска в честь Евгения Николаевича. Участники возложили цветы.Затем, на городском кладбище, где похоронен полковник внутренней службы Бородин, состоялся траурный митинг. В нем приняли участие начальник СИЗО-2 подполковник внутренней службы Алексей Константинов, начальник отделения воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН майор внутренней службы Вадим Басиев, генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Валерий Яковлев, полковники внутренней службы в отставке Галина Свар, ВладимирБорзых, Наталья Чайковская и другие. Выступающие отмечали, что, будучи начальником исправительного учреждения, полковник Бородин много сделал для профессионального становления сотрудников, сумел на новый качественный уровень поставить работу с осужденными и подследственными, вел бескомпромиссную борьбу с рецидивной преступностью. Светлая память об этом руководителе и человеке навсегда останется в наших сердцах.В СИЗО-2 состоялось принятие Присяги молодыми сотрудниками возле мемориальной доски памяти полковника Бородина. На митинге наиболее отличившимся сотрудникам были вручены медали и почетные грамоты, а родителям – благодарственные письма за достойное воспитаниедетей. Память Евгения Николаевича почтили минутой молчания и возложением цветов, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области