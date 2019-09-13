В УФСИН СО состоялись конкурсы профессионального мастерства среди наставников и кадровых работников УИС

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С приветственным словом к участникам обратился заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков. Он отметил особую значимость конкурса профессионального мастерства для повышения подготовки сотрудников, их юридической грамотности, пожелал успехов в борьбе за призовые места, настойчивости, решительности и творчества в достижении поставленной цели.Затем начались соревнования по специальным дисциплинам, огневой и физической подготовке, где участники продемонстрировали высокий уровень знаний и физической закалки.По итогам конкурсов лучшим заместителем начальника учреждения авторитетное жюри признало подполковника внутренней службы Алексея Скороходова (ИК-16), лучшим сотрудником отдела кадров стала майор внутренней службы Юлия Кушникова (СИЗО-4). В борьбе за призовое место в номинации «Лучший наставник» первое мето завоевала старший лейтенант внутренней службы Наталья Солдатова (ИК-28). В конкурсе «Лучший сотрудник служебной и боевой подготовки» не было равных майору внутренней службы Наталье Кожметьевой (ИК-26).Победителям были вручены дипломы и переходящие кубки.Завершилось мероприятие подведением итогов работы за текущий период 2019 года по линии кадровой, воспитательной, социальной и психологической работы с личным составом, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области