В УФСИН СО проведены соревнования среди подразделений ведомственной пожарной охраны

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Целью соревнований явилось совершенствование профессионального мастерства сотрудников УИС при работе с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением и оборудованием, повышение боеготовности пожарных подразделений.В борьбе за призовые места участвовало восемь команд. В их составе - три сотрудника. Один из них водитель пожарного автомобиля. Жюри оценивало профессиональную подготовку ведомственной пожарной охраны каждой колоний и СИЗО, определило лучшую команду по боевому развертыванию пожарного автомобиля.В результате упорной и напряженной борьбы первое место завоевала команда ИК-3 (начальник пожарной части майор внутренней службы Сергей Платонов). Второе место заняли пожарные из ИК-10 (начальник пожарной службы майор внутренней службы Вадим Салабуто). Третье место досталось команде ИК-6 (начальник пожарной части майор внутренней службы Владимир Азязов).Победители поощрены дипломами, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области