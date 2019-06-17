В УФСИН СО проведено показное занятие с руководством исправительных учреждений

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С участниками на практике был рассмотрен порядок досмотра и пропуска транспортных средств и грузов, порядок проведения негласных проверок пропускного режима на контрольно-пропускных пунктах учреждений УИС Самарской области.На повестке стояло несколько учебных вопросов. Врио заместителя начальника УФСИН подполковник внутренней службы Александр Пашкуров подробно и детально разобрал каждый из них, остановился на тех проблемных моментах, которые могут возникнуть во время досмотра. По итогам занятий участники сдали зачеты.В завершении мероприятия полковник внутренней службы Денис Шматов подвел итоги, поставил конкретные задачи, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области