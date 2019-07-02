В УФСИН СО проведен 2 этап конкурса профмастерства сотрудников отделов безопасности исправительных учреждений

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Мероприятие открыл начальник отдела организации режима и надзора УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы. Он отметил, что сотрудники отделов безопасности (режима) вносят заметный вклад в укрепление правопорядка в колониях и следственных изоляторах. Сейчас как никогда важно, чтобы каждый из них стоял на уровне современных требований, постоянно повышал свой профессиональный уровень,юридическую грамотность.После строевого смотра майор внутренней службыпровел инструктивные занятия по темам: «Надзор за осужденными, содержащимися в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ» и «Организация обысков и досмотров».Подполковник внутренней службыпродолжил занятия. Он проинструктировал участников мероприятия по теме: «Качество и срок подготовки и направления в дежурную службу УФСИН спецдонесений».Также у сотрудников УИС были приняты зачеты по огневой подготовке, по подтягиванию, бегу, приемам борьбы. Они участвовали и в обсуждении проблемных вопросах, касающихся специфики деятельности отделов безопасности (режима).Итоги мероприятия подвел полковник внутренней службы Сергей Мордвинкин. Он вручил лучшим сотрудникам грамоты и пожелал им успехов в службе на благо нашего Отечества, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фоото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области