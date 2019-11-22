В УФСИН СО прошли учебно-методические сборы с начальниками исправительных учреждений
22 ноября 2019 18:04
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Участники сборов выполняли комплексные силовые упражнения, отрабатывали навыки боевых приемов борьбы, сдали нормативы по челночному бегу и бегу на 1000 метров.
В ходе занятий также были отработаны практические вопросы организации деятельности учреждений по направлениям охраны и конвоирования, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, обсудили методики проведения инструктивных и тактико-специальных занятий с подчиненными сотрудниками.
Подводя итоги, генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов отметил, высокую профессиональную подготовленность начальников учреждений УИС региона. Полученный опыт будет обобщен и распространен, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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