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Новости /  Общество /  Социум  

В УФСИН СО прорабатывают возможность размещения муниципальных заказов в исправительных учреждениях

14 января 2020 17:29
96
Сотрудники отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН ведут переговоры с городскими властями региона о размещении муниципальных заказов в исправительных учреждениях.

Производственный потенциал колоний довольно высок и позволяет выпускать конкурентноспособную продукцию по ценам ниже рыночных. В перечне товаров: кованые изделия, различные сварные конструкции, остановочные павильоны, оборудование для оформления детских площадок, столярные изделия, ящичная тара, корпусная, школьная, дачная мебель, тротуарная плитка, керамзитобетонные блоки, швейные изделия, сувениры и многое другое.

Для популяризации товаров учреждения исполнения наказаний принимают участие в ярмарках-выставках. Также обращения с предложением продукции направляются в органы исполнительной власти и муниципальные структуры Самарской области, в крупные коммерческие структуры.

Проводимая работа позволит в 2020 году полнее загрузить производственные мощности исправительных учреждений и привлечь к труду как можно больше осужденных, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области. 
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Комментарии


Социум
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14 января 2020  17:29
В УФСИН СО прорабатывают возможность размещения муниципальных заказов в исправительных учреждениях
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