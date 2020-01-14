В УФСИН СО прорабатывают возможность размещения муниципальных заказов в исправительных учреждениях

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Сотрудники отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН ведут переговоры с городскими властями региона о размещении муниципальных заказов в исправительных учреждениях.



Производственный потенциал колоний довольно высок и позволяет выпускать конкурентноспособную продукцию по ценам ниже рыночных. В перечне товаров: кованые изделия, различные сварные конструкции, остановочные павильоны, оборудование для оформления детских площадок, столярные изделия, ящичная тара, корпусная, школьная, дачная мебель, тротуарная плитка, керамзитобетонные блоки, швейные изделия, сувениры и многое другое.



Для популяризации товаров учреждения исполнения наказаний принимают участие в ярмарках-выставках. Также обращения с предложением продукции направляются в органы исполнительной власти и муниципальные структуры Самарской области, в крупные коммерческие структуры.



Проводимая работа позволит в 2020 году полнее загрузить производственные мощности исправительных учреждений и привлечь к труду как можно больше осужденных, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.