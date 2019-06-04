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В УФСИН СО начались учебно-методические сборы

4 июня 2019 22:48
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С сотрудниками отделов специального назначения органов ФСИН России, дислоцированных в Приволжском федеральном округе.
Цель мероприятия: обучение сотрудников отделов специального назначения современным методикам проведения занятий по огневой подготовке и приемам скоростной стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Ярыгина в составе групп в период выполнения задач в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Учебно-методические сборы открыл заместитель начальника отдела по руководству отделами специального назначения управления режима и надзора ФСИН России полковник внутренней службы Виктор Архаров. Он поставил ряд задач руководителям занятий и нацелил участников на качественное освоение программы сборов и соблюдение мер безопасности при обращении с оружием.

В ходе мероприятия сотрудники УИС ознакомились с общими правилами безопасности при обращении с пистолетом и автоматом и командами, подаваемыми на огневом рубеже. Также провели тестовые стрельбы.

Кроме того, участники сборов тренировались в медленной стрельбе с одной и двух рук, стрельбе с корточек, стоя, из укрытий, в движении.

Занятия будут проводиться не только на стрельбище, но и в учебном классе, строевом стрелковом городке, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.


Фото:    пресс-служба УФСИН России по Самарской области 
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