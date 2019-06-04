В УФСИН СО начались учебно-методические сборы

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Учебно-методические сборы открыл заместитель начальника отдела по руководству отделами специального назначения управления режима и надзора ФСИН России полковник внутренней службы Виктор Архаров. Он поставил ряд задач руководителям занятий и нацелил участников на качественное освоение программы сборов и соблюдение мер безопасности при обращении с оружием.В ходе мероприятия сотрудники УИС ознакомились с общими правилами безопасности при обращении с пистолетом и автоматом и командами, подаваемыми на огневом рубеже. Также провели тестовые стрельбы.Кроме того, участники сборов тренировались в медленной стрельбе с одной и двух рук, стрельбе с корточек, стоя, из укрытий, в движении.Занятия будут проводиться не только на стрельбище, но и в учебном классе, строевом стрелковом городке, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области