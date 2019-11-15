В УФСИН СО состоялось торжественное собрание, посвященное Дню ветерана УИС

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Участников мероприятия тепло поздравил начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов. Он отметил, что ветераны – золотой фонд уголовно-исполнительной системы. Их опыт необходимо изучать и перенимать молодым сотрудникам. Нам необходимо оказывать всяческую поддержку старшему поколению, заботиться о нем.С большим интересом был выслушан доклад председателя Совета ветеранов УФСИН полковника внутренней службы в отставке Натальи Чайковской. Она особо подчеркнула, что ветеранская организация УИС объединяет более 1600 человек. Это заслуженные, уважаемые люди, отдавшие многие годы службе в колониях и следственных изоляторах, аппарате управления. Многие из них поддерживают тесные связи с коллективами учреждений исполнения наказаний, ведут воспитательную работу с сотрудниками, школьниками и студентами.Со знаменательным днем участников торжества поздравил первый заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Валерий Яковлев. Он сказал, что благодаря профессионализму ветеранов УИС, ответственному отношению к служебным обязанностям укрепилась пенитенциарная система региона, а труд в ней стал престижным.В работе с ветеранами плодотворно используется потенциал Общественного совета при УФСИН, Офицерского собрания.В завершении мероприятия наиболее активным ветеранам вручены награды. Затем состоялся праздничный концерт, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области