В Twitter передумали вводить функцию редактирования твитов

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Дорси ответил коротко — нет. А потом добавил, что Твиттер изначально создавался по аналогии с SMS-сообщениями. Поскольку пользователи не могут редактировать отправленные SMS, в Твиттере тоже воздерживаются от этой функции.Фото: соцсети