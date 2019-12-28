В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко

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Мутко находится в рабочей поездке по пострадавшим от летнего паводка населенным пунктам. В пятницу он посетил село Бирюса в Тайшетском районе и Нижнеудинск. Вице-премьера в поездке сопровождает врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.В ходе визита в Тулун вице-премьер посетил ПВР, расположенный в Аграрном колледже. Это последний оставшийся пункт временного размещения. Всего после паводка было 17 ПВР, где проживало 1742 человека."Остается пять семей, 40 человек... В принципе мы видим, что решение всех жилищных проблем закрывается и ПВР закрываются", - сказал Мутко.В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.