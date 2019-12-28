В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
28 декабря 2019 21:29
86
Мутко находится в рабочей поездке по пострадавшим от летнего паводка населенным пунктам. В пятницу он посетил село Бирюса в Тайшетском районе и Нижнеудинск. Вице-премьера в поездке сопровождает врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
В ходе визита в Тулун вице-премьер посетил ПВР, расположенный в Аграрном колледже. Это последний оставшийся пункт временного размещения. Всего после паводка было 17 ПВР, где проживало 1742 человека.
"Остается пять семей, 40 человек... В принципе мы видим, что решение всех жилищных проблем закрывается и ПВР закрываются", - сказал Мутко.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 декабря 2019 21:29
Практически все проблемы, связанные с жильем в иркутском Тулуне, пострадавшем от паводка, решены, в пунктах временного размещения (ПВР) остались 40 человек. Социум
83
28 декабря 2019 16:40
15 бесплатных площадок, праздничные интерактивные представления, каждый день разные события дня, фан-аттракционы ежедневно в 20.00 все дни новогодних... Социум
419
28 декабря 2019 16:26
Звезды, чьи отношения не выдержали испытания временем, — в обзоре РИА Новости. Социум
173
Здравоохранение
28 декабря 2019 17:36
В Самарской области продолжается оснащение лечебных учреждений высокотехнологичным медоборудованием. Оно ведется по нацпроекту «Здравоохранение». Здравоохранение
130
28 декабря 2019 12:44
В Минздраве объяснили, зачем это нужно. Здравоохранение
214
26 декабря 2019 14:59
В центре скандала оказалась ЦРБ города Боровичи Новгородской области. Здравоохранение
515
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
246
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15014
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14867
Туризм
27 декабря 2019 13:06
Конкурс направлен на развитие туризма в каждом уголке России. Туризм
232
26 декабря 2019 21:35
Бали или Остров Богов, как его еще называют – это уникальное место, которое хранит в себе немало загадок и тайн. Ежегодно туристический поток в этот регион... Туризм
53
24 декабря 2019 09:51
Из заграничных направлений в Самаре популярнее всего Турция. Туризм
264
Образование
27 декабря 2019 11:52
Очередной мониторинг высшей школы РФ показал рост числа студентов, выбирающих точные науки. Образование
212
26 декабря 2019 21:31
Сколько зарабатывают геокриологи и куда переехать, чтобы получать больше ‒ рассказал ГородРабот.ру Образование
36
25 декабря 2019 11:57
В настоящее время уже известно, как распределены жилые дома в Самаре между городскими школами. Образование
258
Культура
28 декабря 2019 15:46
Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова признала, что стартовый год был сложный, однако удалось выполнить все целевые показатели. Культура
146
28 декабря 2019 15:26
«Бремя модерна» — это исследование жизни обычных людей в домах, построенных в начале XX века в стиле модерн. Культура
156
28 декабря 2019 14:35
Делегация из Самарской области прибыла в Москву 17 декабря с выученным репертуаром, состоящим из 19 хоровых партий, для репетиций и подготовки к концерту. Культура
177
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
199
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15578
Мода
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
39
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
145
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
142
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
604
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
720
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
411
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1228
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
891
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
826
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
486
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
871
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
886
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1141
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2260
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2772
Мероприятия