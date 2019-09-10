Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 11 сентября, 03:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/09:
USD 65.44
-0.13
EUR 72.3
-0.03
Новости /  Общество /  Социум  

В Тольяттинский художественный музей приглашают на интерактивную выставку «Парфюмер»

10 сентября 2019 23:14
95
В которой фотографии соединяются со специально созданными авторскими ароматами.
Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает на интерактивную выставку 13 сентября Артцентра и Гильдии Парфюмеров СПБ «Парфюмер», в которой фотографии соединяются со специально созданными авторскими ароматами.

Возможен ли полноценный синтез фотографии и парфюмерного искусства, при котором аромат является не просто иллюстрацией изображения, но его неотъемлемой и равноценной частью?

Предлагаем вам поразмышлять над этим вопросом на выставке «Парфюмер». 18+

Вход на выставку: взрослые 250 р., студенты/пенсионеры 150 р.

Место: Отдел современного искусства ТХМ, Свердлова, 3

Открытие состоится 13 сентября в 19:00, передает TicSamara
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
10 сентября 2019  23:51
Российский президент серьёзно критиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка.
Греф отчитался перед Путиным о ситуации с кредитами для жителей Тулуна
Российский президент серьёзно критиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка.  Социум
102
10 сентября 2019  23:36
Суд также принял решение о взыскании с «МФЦ–Капитал» около 22 млн рублей, которые должны поступить в конкурсную массу Титова.
Квартира Алексея Титова вернулась в его конкурсную массу
Суд также принял решение о взыскании с «МФЦ–Капитал» около 22 млн рублей, которые должны поступить в конкурсную массу Титова.  Социум
114
10 сентября 2019  23:14
В которой фотографии соединяются со специально созданными авторскими ароматами.
В Тольяттинский художественный музей приглашают на интерактивную выставку «Парфюмер»
В которой фотографии соединяются со специально созданными авторскими ароматами.   Социум
94
Весь список

Здравоохранение
10 сентября 2019  14:58
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений.
Михаил Ратманов дал старт прививочной кампании, сделав прививку против гриппа
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений.   Здравоохранение
212
10 сентября 2019  14:04
Онкодозор посетит Богатовскую центральную районную больницу
Онкодозор посетит Богатовскую центральную районную больницу
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
194
10 сентября 2019  12:58
Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон
Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон
Акция пройдет в области уже в третий раз. Здравоохранение
198
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14370
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14307
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14389
Весь список
Туризм
30 августа 2019  10:28
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
267
27 августа 2019  12:08
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
336
26 августа 2019  11:56
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Как часто путешественники гладят скульптуры на удачу?
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
280
Весь список
Образование
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1038
5 сентября 2019  20:34
«Точки роста» в образовательных учреждениях создаются благодаря национальному проекту «Образование». Всего такие кабинеты появятся в 45 школах региона, в том числе и в Саврухе.
В Саврухе завершают комплектование кабинетов центра «Точка роста»
«Точки роста» в образовательных учреждениях создаются благодаря национальному проекту «Образование». Всего такие кабинеты появятся в 45 школах... Образование
345
5 сентября 2019  16:36
Опорный университет первым из вузов региона реализует совместную программу с ведомством.
Политех и Ростехнадзор подписали соглашение о сотрудничестве
Опорный университет первым из вузов региона реализует совместную программу с ведомством.  Образование
326
Весь список

Культура
10 сентября 2019  12:18
XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов Соль земли пройдет в Самаре
XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли» пройдет в Самаре
Он объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран.  Культура
195
10 сентября 2019  11:57
Органный концерт “И.С. Бах и ученики” состоится в Самаре 29 сентября
Органный концерт “И.С. Бах и ученики” состоится в Самаре 29 сентября
Начало в 17.00. Культура
208
9 сентября 2019  17:20
Все участники парафеста – театры, в которых более 50% артистов имеют ограничения по здоровью.
В Самарской области проходит первый парафестиваль «Театр–территория равных возможностей»
Все участники парафеста – театры, в которых более 50% артистов имеют ограничения по здоровью.  Культура
311
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15067
Весь список
Мода
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
23
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
79
4 сентября 2019  19:11
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
 Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения.  Мода
77
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
347
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
226
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
740
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
299
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
544
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
379
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
606
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
855
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1038
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
508
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2261
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
448
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает протестировать доступ к электронному ресурсу «Global F5»
Сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева откроется 14 сентября
В Самаре пройдет фестиваль уличной еды «Ярмарка Вкусов»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные