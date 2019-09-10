В Тольяттинский художественный музей приглашают на интерактивную выставку «Парфюмер»
10 сентября 2019 23:14
95
Возможен ли полноценный синтез фотографии и парфюмерного искусства, при котором аромат является не просто иллюстрацией изображения, но его неотъемлемой и равноценной частью?
Предлагаем вам поразмышлять над этим вопросом на выставке «Парфюмер». 18+
Вход на выставку: взрослые 250 р., студенты/пенсионеры 150 р.
Место: Отдел современного искусства ТХМ, Свердлова, 3
Открытие состоится 13 сентября в 19:00, передает TicSamara.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 сентября 2019 23:51
Российский президент серьёзно критиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка. Социум
102
10 сентября 2019 23:36
Суд также принял решение о взыскании с «МФЦ–Капитал» около 22 млн рублей, которые должны поступить в конкурсную массу Титова. Социум
114
10 сентября 2019 23:14
В которой фотографии соединяются со специально созданными авторскими ароматами. Социум
94
Здравоохранение
10 сентября 2019 14:58
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений. Здравоохранение
212
10 сентября 2019 14:04
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
194
10 сентября 2019 12:58
Акция пройдет в области уже в третий раз. Здравоохранение
198
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14370
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14307
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14389
Туризм
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
267
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
336
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
280
Образование
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1038
5 сентября 2019 20:34
«Точки роста» в образовательных учреждениях создаются благодаря национальному проекту «Образование». Всего такие кабинеты появятся в 45 школах... Образование
345
5 сентября 2019 16:36
Опорный университет первым из вузов региона реализует совместную программу с ведомством. Образование
326
Культура
10 сентября 2019 12:18
Он объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран. Культура
195
10 сентября 2019 11:57
Начало в 17.00. Культура
208
9 сентября 2019 17:20
Все участники парафеста – театры, в которых более 50% артистов имеют ограничения по здоровью. Культура
311
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15067
Мода
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
23
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
79
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
77
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
347
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
226
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
740
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
299
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
544
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
379
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
606
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
855
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1038
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
508
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2261
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
448
Мероприятия