В Тольятти завершил обучение очередной курс сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии

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В Тольятти в Центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии завершился очередной учебный курс по программе профессиональной (первоначальной) подготовки сотрудников, заключивших первый контракт для прохождения службы в подразделениях специального назначения (СОБР, ОМОН) сил специального назначения войск национальной гвардии Российской Федерации.

В течение двух с половиной месяцев сотрудники специальных подразделений из Приволжского и Уральского федерального округа изучали обширную программу, включающую в себя несколько циклов. В их числе специальные, тактико-специальные, общеправовые и социальные дисциплины, физическая и огневая подготовка.

Все 75 курсантов успешно сдали выпускные экзамены. В этот раз среди молодых сотрудников, торжественно получивших долгожданные свидетельства об окончании обучения, были и девушки – они служат в спецподразделениях в Оренбурге и Башкирии. Несмотря на принадлежность к прекрасному полу, они наравне со своими коллегами-мужчинами осваивали программу обучения и выполняли все нормативы.

Поздравляли с выпуском и говорили напутственные слова в этот торжественный день начальник отдела сил специального назначения Приволжского округа Росгвардии полковник Руслан Гарифуллин, заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Айбулат Сатвалдыев и командир тольяттинского ОМОН полковник полиции Евгений Иштимиров.

Напутствуя молодых сотрудников, начальник Центра подготовки личного состава полковник Андрей Тряпичников подчеркнул:

«Мерилом эффективности нашего ратного труда является крепость морального духа, высокая дисциплинированность и готовность до конца выполнять свой долг перед Отечеством. Желаю вам быть успешными в службе и с гордостью нести звание сотрудника ОМОН!», передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области