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Новости /  Общество /  Социум  

В Тольятти в КП-1 установили макет деревянной Спасской церкви

28 мая 2019 17:02
49
Макет был воспроизведен собственноручно осужденным, отбывающим наказание в КП-1, который в течении года ежедневно шел к поставленной цели.
Истории Спасской церкви более трехсот лет. В 1700 году под руководством мещанина Андрея Хабарова на берегу реки Индигирка была сооружена Спасская церковь удивительное творение деревянного зодчества, до сих пор поражающее своим совершенством, которая стала центром распространения христианства на северо-востоке Сибири.

Спустя три столетия в г.о. Тольятти, на территории КП-1 УФСИН России по Самарской области поставлен макет вышеупомянутой церкви в масштабе 1:10. Макет был воспроизведен собственноручно осужденным, отбывающим наказание в КП-1, который в течении года ежедневно
шел к поставленной цели.

- Создание и установление макета Спасской церкви на территории исправительного учреждения, - сказал начальник КП-1 подполковник внутренней службы Евгений Белан, - способствует духовному воспитанию и религиозному образованию осужденных. Этот макет стал одним из знаковых в колонии-поселении, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.


Фото:     пресс-служба УФСИН России по Самарской области 
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