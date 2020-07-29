В Тольятти сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с юными велосипедистами

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В летний период, когда этот вид транспорта особенно популярен среди детей и подростков, разъяснительная работа становится особенно важна.Автоинспекторы выбирают переходы у оживленных участков дорог, где в процессе общения с детьми обращают внимание юных велосипедистов на правила пересечения проезжей части.Сотрудники ГИБДД Тольятти объясняют несовершеннолетним велосипедистам, что необходимо спешиваться и катить велосипед рядом с собой, внимательно следя за обстановкой на дороге, рассказывают детям, почему так важно соблюдать это правило, и чем грозит движение по «зебре» на велосипеде. Также стражи порядка вручают тематические буклеты «Как правильно ездить по городу на велосипеде».Дорожные полицейские уверены, что привлечение внимания к Правилам дорожного движения принесет свои положительные результаты и поможет снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области