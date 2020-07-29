В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте

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Соревнования проводились под руководством Главного управления МЧС России по Самарской области среди подразделений федеральной противопожарной службы Самарской области с целью повышения и совершенствования уровня профессиональной подготовки личного состава пожарно-спасательных подразделений по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.В состязании принимали участие команды федеральной противопожарной службы Самары, Тольятти, Сызрань, Волжского района, а также приглашенные команды ФГКУ" Специальное управление ФПС № 39 МЧС России".Открыл соревнование заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) подполковник внутренней службы Игорь Николаевич Быков. В своем напутственном слове он пожелал участникам областных соревнований проявить волю к победе, но при этом не забывать о технике безопасности во время практических действий.«Каждый день пожарно-спасательные подразделения выезжают на ДТП с пострадавшими, нередко первыми оказавшись на месте происшествия. Насколько быстро пожарные извлекут пострадавшего человека из повреждённого автомобиля и грамотно окажут ему первую помощь, зависит его жизнь. Крайне необходимым в подобных ситуациях становится умение владеть навыками деблокирования людей и оказания им первой доврачебной помощи», - отметил Игорь Николаевич.На соревновании каждой команде были даны задания на проведение работ по ликвидации последствий различных происшествий на автотранспорте. Исходя из «легенды» спасателям предстояло принять все меры для того, чтобы спасти условных пострадавших.В частности, участникам соревнований необходимо было оперативно проникнуть в автомобиль и оказать помощь пострадавшим при ДТП, а после демонтажа крыши извлечь их из машины и на носилках передать бригаде «скорой помощи». На заключительном этапе забега участники ликвидируют пожар в багажном отсеке автомобиля.По итогам соревнований места распределились следующим образом:1 место – команда 3 отряда ФПС по Самарской области», (г.о. Самара);2 место – команда ФГКУ" Специальное управление ФПС № 39 МЧС России";3 место – команда 31 отряда ФПС ГПС по Самарской области, (г.о. Тольятти).Участники команд, занявшие призовые места награждены дипломами, а команда 3 отряда ФПС по Самарской области, как победитель, награждена ещё и переходящим кубком! Отметим, что данная команда в Самарской области занимает 1 место третий год подряд, а в 2018 году среди 14 команд Главных управлений Приволжского федерального округа завоевала 7 место, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС