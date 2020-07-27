В Тольятти ребенка забрали у лишенной прав матери

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На основании решения суда в отделе судебных приставов Центрального района г. Тольятти возбуждено исполнительное производство о лишении родительских прав должника и передаче несовершеннолетнего ребенка органу опеки и попечительства г.о. Тольятти для дальнейшего жизнеустройства.Судебным приставом-исполнителем одновременно с возбуждением исполнительного производства был осуществлен выход совместно с представителями органа опеки и попечительства по месту жительства должников, указанному в исполнительном производстве. Дверь квартиры открыла родственница должника. Ребенок находился в квартире с ней и лишенной родительских прав матерью.Сотрудники Управления ФССП России по Самарской области вручили женщине требование и разъяснили присутствующим решение суда. Несмотря на предупреждение о последствиях неисполнения судебного решения, лишенная родительских прав должница отказалась от передачи ребенка. Судебным приставом в отношении нее составлен протокол по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов», после чего ребенок был передал представителям органа опеки и попечительства г.о. Тольятти.