В Тольятти прошли областные соревнования учащихся «Школа безопасности - 2019»

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Соревнования включали в себя такие виды испытаний, как «Пожарная эстафета», «Комплекс силовых упражнений», «Узлы», «Первая доврачебная помощь».Главная цель соревнований – воспитание у участников ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, закрепление практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях.Принимали участие 6 команд из разных городов и районов Самарской области. В нелегкой борьбе в состязаниях первое место поделили команды центра детского и юношеского туризма и экскурсий «Эдельвейс» г. Тольятти и военно-патриотического клуба «Дельта» Ставропольского района. Впервые среди призеров соревнований стала команда самарской школы № 101. Победители и организаторы соревнований были награждены дипломами и ценными призами.Все участники регионального мероприятия с пользой провели время. Кроме выполнения дневной программы соревнований, ребята встретили старых и находили новых друзей, обменялись опытом преодоления испытаний и выразили надежду на участие в соревнованиях в следующем году, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС