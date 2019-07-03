В Тольятти прошел 16-й фестиваль «Барабаны мира-2019»

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За это время мероприятие посетило около 4 000 человек, среди которых около 2000 артистов, ведущих мастер-классов, танцоров, актеров и мастеров. К нам приехали как жители Самарской области, так и гости из разных стран - Иран, Турция, Латвия, Таджикистан, Ливан, ЮАР, Новая Гвинея, Сенегал, Азербайджан, Киргизия, и из городов России, таких, как Барнаул, Белово, Владимир, Димитровоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Киров, Минусинск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Ставрополь, Тольятти, Уфа, Хлебодаровка, Чебоксары, Челябинск и др.Главными событиями фестиваля стали, конечно же, концерты звезд перкуссионной музыки и массовые импровизации участников из разных стран и континентов, карнавальное шествие, собравшее в число своих участников большую часть всех гостей перед главной сценой фестиваля. Тема фестиваля этого года – «Сказки и Легенды народов мира» была раскрыта как в оформлении фестивальных площадок, так и в композициях, прозвучавших со сцены, на многочисленных мастер-классах, где ведущие музыканты из разных стран через музыку рассказывали сказки и легенды своих народов.Как вам одна из них? «При встрече Чо-Ду не задают вопросов типа: «Как тебя зовут?» или «Как твои дела?». Они спрашивают: «Как твоё имя сегодня?» или «Как твоё имя сейчас?». Ведь наши состояния всё время меняются! Ответ может звучать, например, так: «Лёгкая, как ветер», «Решительный, как гроза», «Идущий по следу», «Голодный волк», «Сладкий сон», «Ленивый пингвин», «Остывший кофе», «Утренняя роса», «Апельсиновый сироп»… Имена Чо-Ду меняются каждый день и являются отражением состояния, настроения и намерения в каждый момент. Имя может также и влиять на происходящее, особенно, если оно нравится».А какие захватывающие, раскрывающие сердце, интересные персидские истории мы услышали на мастер-классах и через музыкальные композиции от наших гостей из Ирана Масуда Талебани, Хамид Реза Даду и Хамидреза Рахбалалам! В общем, приезжайте на следующий год и узнаете сами! Захватывающие, поучительные «7 сказок» привезла на фестиваль группа из Санкт-Петербурга по руководством Ивонны Фрейдман! А Алексей Морозов рассказывал африканские сказки в окружении сотен людей, когда все сидели в кругу, так же, как и в древние времена.Из года в год фестиваль «Барабаны мира» пропагандирует здоровый образ жизни. Поэтому активностей, связанных со здоровье, тоже хватало!Что говорят сами участники:Ирина Егорова: «Фестиваль Барабаны мира как детский лагерь, только для взрослых. Там дяди и тети дурачатся всю неделю и много играют...на музыкальных инструментах.»Коллектив "Юллё" и проект "Корейские барабаны в Самаре": «Барабаны Мира- это радость! Радость от теплого и заботливого отношения организаторов, от возможности проявить то, чем живешь, что для тебя важно и интересно. Радость от встречи со старыми друзьями и огромным количеством новых людей, увлеченных музыкой, ритмами и творчеством!»Ирина Мальцева: «Любовь, радость и заразительный позитивный настрой впитались в каждый сантиметр этого заряженного счастьем места. Я попала в этот поток! Ритмом барабанов «задышало» все мое тело. Это действительно оказалось «глубокое погружение»»… После этого Фестиваля моя жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ…Для себя я неожиданно открыла новый смысл выражения «по барабану». После просмотра ролика «Барабанов мира» «за мир без мусора», а еще и продолжение его второй части на сцене я поняла, что барабаном может быть любой! Предмет».Школа африканских барабанов AfroDrum. Москва: «Этот Фестиваль является своеобразным Барабанным Новым годом, празднование которого растянулось на целую неделю: встречи с друзьями, новые знакомства, удовольствие от совместной игры на мастер-классах, джемах, выступлениях, от концертов, сказок у костра, новые знания и навыки.»Евгения Сарварова: «Столько музыкантов в одном месте, делятся своим опытом, все яркие с изюмом и горящими глазами. От них прям прёт творчеством и этим не возможно не заразиться. Идеи приходили сами собой. Скоро вы это увидите. Было совместное творчество с музыкантами, спонтанные танцы на стихийных джемах, которые были почти в каждом дворике.Идёшь по территории лагеря слышишь движ Африки присоединяешься к общему безумию, потом услышишь магию звуков Востока, и ритмы уже уносят тебя в соседний дворик.Мастера дафов (Иранский рамочный барабан), вы покорили моё сердце навсегда. …Потерянное равновесие найдено. Заряд позитива получен. Путь заветный найден, скорее всего он просто утвердился».Наталья Тагунова: «Барабаны Мира- это когда в тарахтении электрички слышишь триольную пульсацию.Спасибо всем, кто участвовал в создании нашего праздника и всем, кто приезжает к нам на фестиваль «Барабаны мира-2019» из года в год, а особенно тем – кто приехал в первый раз! Вместе мы все - дружная Барабанная Семья! Вы такие разные и такие яркие, и каждый из вас - частичка фестиваля! Общение с учениками дарит мастерам новый бесценный опыт, а благодарные зрители вдохновляют артистов на новые творческие эксперименты!Без вас не было бы нас! Мы вас любим и всегда рады! До встречи на Барабанах Мира - 2020, передает пресс-служба Проекта «Барабаны Мира».Фото: пресс-служба Проекта «Барабаны Мира»